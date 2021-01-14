В рамках Гайдаровского форума подписан меморандум о создании научного центра мирового уровня - НЦМУ

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В рамках Гайдаровского форума 14 января подписан меморандум о создании научного центра мирового уровня "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала", передает ТАСС. Об этом сообщается в пресс-релизе форума.

Научный центр создан в рамках национального проекта "Наука" и представляет собой консорциум из 4 организаций - лидеров в исследованиях человеческого потенциала. Свои подписи под документом поставили главы организаций-соучредителей - ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов и директор Института этнологии и антропологии РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая Дмитрий Функ.

Отмечается, что участники консорциума отметили важность создания Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. По словам ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослава Кузьминова, Россия в последние годы сделала большой шаг вперед в области социальных и гуманитарных исследований. "Если сравнить наше представительство по публикациям, например, в ведущих журналах, то мы увидим, что вслед за физикой и математикой на очень значительное место выдвинулись социальные науки, и к ним подтягиваются науки гуманитарные. Это замечательный пример того, что Россия может добиваться неожиданных успехов. Мне кажется, что это неожиданно, но это закономерно", - сказал Кузьминов.

По мнению ректора МГИМО Анатолия Торкунова, Центр является прекрасным примером сетевого взаимодействия вузов и науки, а программа исследований опирается на имеющиеся заделы участников консорциума в области международного сотрудничества. По его словам, в реализации проектов Центра будут принимать участие около 220 ученых из 45 зарубежных университетов.

Впервые научный центр мирового уровня организован по направлению гуманитарных и социальных наук. Научные исследования Центра охватывают 7 направлений исследований человеческого потенциала - такие вопросы, как демография, занятость, измерение человеческого потенциала, нейрокогнитивные исследования и другие. Одним из важных предметов исследований является набор проблем, связанных с низким экономическим ростом. "Это не российская проблема, эта проблема разных стран, прежде всего, развитых и вокруг нее сейчас много спекуляций", - подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он считает, что нужно уйти от политизации проблемы и ответить на нее в научном ключе, основанном на междисиплинарном анализе.

В рамках проекта НЦМУ намечено создать 14 крупных объектов научной инфраструктуры, в том числе баз данных, систему их интеллектуального анализа, оцифровать шесть уникальных музейных и архивных коллекций. Организация нового научного центра важна и потому, что в нем будут работать не только столичные ученые. Это общенациональный проект, в нем смогут принять участие исследователи из 55 городов в 47 регионах России. Дополнительные средства, которые предполагается выделить НЦМУ, позволят российским ученым не только участвовать в международных проектах, действуя по методике, разработанной зарубежными коллегами, но и продвигать собственные разработки и подходы, стандарты научной работы. Это создает возможность для рывка в развитии социальных наук.

О Гайдаровском форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Фото: mgimo.ru