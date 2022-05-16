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В проекте «Карта жителя Самарской области» уже участвуют более 40 торгово-сервисных предприятий, которые предлагают различные программы лояльности: скидки, бонусы, акции при оплате своих услуг или товаров. Всего Карту жителя Самарской области принимают к оплате по 191 адресу.

Среди партнеров такие компании и учреждения, как Самарский академический театр оперы и балета, театр юного зрителя «СамАрт», Самарская филармония, Самарский областной художественный музей, Государственный волжский русский народный хор им. П.М. Милославова, детский центр «Тоша», сеть магазинов товаров для дома «Семь+я», сеть магазинов «Галамарт», «Додо пицца Самара», туркомпания «Интурист-Самара» СОК «Самарский», «Деловые линии» и многие другие. Полный перечень партнеров доступен на портале card.samregion.ru.

Все ТСП, сотрудничающие с Картой жителя Самарской области, можно разделить на несколько сфер деятельности: медицина; аптеки; рестораны и кафе; продукты и товары для дома; развлечения и досуг; красота и здоровье; спорт и туризм; металлообработка; музеи, театры, концертные залы; ювелирные украшения; одежда; услуги и грузоперевозки; юридические услуги.

Получить скидки, бонусы, кэшбеки и т.д. можно тремя способами: при предъявлении Карты жителя кассиру перед оплатой/услуги (визуальная идентификация), через считывание штрих-кода, который нанесен на оборотной стороне Карты жителя, или через считывание магнитной полосы.

Напомним, поручение разработать и выпустить Карту жителя Самарской области в своем Послании 3 февраля 2020 года дал губернатор Дмитрий Азаров в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Сегодня владельцами Карты жителя являются около 18 тыс. жителей региона, количество поданных заявлений на оформление пластика достигло 21 тыс. Оформить Карту можно как в офисе банков – партнеров проекта, так и онлайн через портал card.samregion.ru

Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы «Мир» и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партеров проекта. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. Изготовление и обслуживание карты бесплатно.

«Уверен, Карта жителя Самарской области станет очень популярным и востребованным проектом среди жителей региона. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона», - прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Кроме того, Карта жителя Самарской области учувствует в программе лояльности АО «Национальная платежная система карт» МИР (НСПК), что позволяет на данный момент дополнительно получать скидки и бонусы при оплате товаров у еще 60 партнеров НСПК.

Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать в социальной сети ВКонтакте: @card.samregion и в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области: t.me/ditis_so, @цифра_63.

Фото: депаратамент информационной политики СО