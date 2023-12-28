В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб

146

В преддверии новогодних и рождественских праздников и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела традиционное совещание с главами городских округов и муниципальных районов губернии. Темой совещания стала готовность муниципальных образований и профильных служб к предстоящим длинным выходным дням - обсудили вопросы обеспечения безопасности, организацию бесперебойной поставки коммунальных ресурсов, качественного содержания улично-дорожной сети и придомовых территорий, работу социальных служб.



Начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов представил прогноз погоды на ближайшую неделю. С 28 декабря по 3 января Самарскую область ожидает неустойчивая погода с осадками различной интенсивности. 30-31 декабря прогнозируется облачность, небольшой снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем от +1 до -4. Местами будет гололедица. 1-3 января ожидается небольшой и умеренный снег, в том числе мокрый, ветер усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха в ночные часы от 0 до -5, днем от – 2 до 3 градусов. Уточненный прогноз погоды управлением ежедневно направляется в Главное управление МЧС по Самарской области, а также размещается на сайте ведомства.



«Коллеги, нас ждут околонулевые температуры. Обращаю внимание на обработку тротуаров и придомовых территорий, особенно там, где есть лестницы. Судя по температурному режиму, гололед будет значительный. Необходимо строго контролировать действия управляющих компаний», - подчеркнула Наталья Катина.

Руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова, в свою очередь, рассказала, как инспекция контролирует работу организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. Все муниципальные образования еженедельно предоставляют ведомству информацию о проведенных зимних уборочных работах, очистке придомовой территории от снега и наледи, обработке дорожных покрытий пескосоляной смесью. В период праздничных и выходных дней мониторинг этой работы станет ежедневным. Рейды инспекторов по контролю очистки кровель жилых домов и придомовых территорий от снега и наледи будут проводиться и в период с 30 декабря по 8 января.



По данным министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, для расчистки дорог от снега у государственного казенного предприятия Самарской области «АСАДО», выполняющего основной объем работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения, имеется 673 единицы техники. Вся техника оснащена навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС для оперативной работы и контроля. В случае осложнения погодных условий дополнительно будет привлекаться техника сторонних организаций на договорных условиях. Также он сообщил, что из-за вскрытия ледового покрова на Волге в регионе возобновилось движение теплоходов, так как суда на воздушной подушке на линии «Самара – Рождествено» временно прекратили перевозку пассажиров. В настоящее время в целях обеспечения транспортной доступности поселений на правом берегу Волги подготовлен автозимник Шелехметь - Белые Домики протяженностью 27 км.



Для обмена информацией о чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях министерством налажено взаимодействие с МЧС, Управлением ГИБДД по Самарской области, а также с ФКУ «Большая Волга».



В регионе осуществляется целый комплекс мероприятий для обеспечения надежной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения региона в праздничные и выходные дни. Проведены инструктажи с диспетчерскими службами, усилен круглосуточный мониторинг за работой энергетических систем, систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса, проведена проверка работоспособности мобильных резервных тепловых и электрических станций. Кроме того, проверена укомплектованность аварийно-восстановительных бригад, готовность спецтехники, наличие аварийного запаса горюче-смазочных материалов.



Отдельное внимание уделяется организации своевременного вывоза ТКО. «Перед муниципальными образованиями поставлены задачи обеспечить свободные подъездные пути к контейнерным площадкам, проконтролировать своевременный вывоз мусора, предусмотреть резерв водителей, техники, проверить запас ГСМ», - сообщил и.о. заместителя председателя Правительства Самарской области, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Владимир Василенко.



Приоритетным вопросом в новогодние праздники остается обеспечение безопасности жителей и гостей губернии. Об активизации работы в период зимних каникул на совещании в Правительстве региона доложили представители силовых ведомств. В эти дни за порядком будут следить полицейские, к охране правопорядка также привлекут сотрудников Росгвардии, частных охранных агентств, казаков и представителей народной дружины. Отдельное внимание уделят контролю исполнения требований пожарной безопасности – для того, чтобы новогодние и рождественские праздники прошли без происшествий, задействуют 4200 сотрудников МЧС и более 1500 единиц техники.



В период продолжительных выходных дней усилят и работу системы здравоохранения. На это время увеличат количество мобильных медицинских бригад, неотложной, скорой медицинской помощи, диспетчеров. Экстренную медицинскую помощь жители смогут получить круглосуточно. Также будут действовать все 8 травмпунктов.



Врио министра здравоохранения Армен Бенян сообщил, что в медучреждениях по графику организован прием востребованных узких специалистов. Оказание медицинской помощи в праздничные дни обеспечат 54 учреждения здравоохранения, в том числе три специализированных – Самарский областной клинический онкологический диспансер, Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина. Кроме того, для оказания амбулаторной помощи организовано 98 бригад неотложной медицинской помощи, 212 мобильных медицинских бригад для пациентов с вирусными инфекционными заболеваниями, работа кабинетов для приёма пациентов с ОРВИ и коронавирусом.



О порядке предоставления социальных выплат в праздничные и выходные дни рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. Всего получателями выплат от органов социальной защиты населения являются более 862 тыс. человек, из них через кредитные организации - 665 тысяч, через отделения почтовой связи -197 тысяч человек. 61 тысяча человек получают семь видов выплат через почтовые отделения по линии министерства соцразвития. Как пояснила министр, эти виды выплат почта будет доставлять с 3 января, что на два дня раньше обычных выплатных периодов. Гражданам, получающим выплаты через кредитные учреждения, зачисление на счета будет осуществляться в январе 2024 года, после новогодних праздничных дней. Предоставление пенсий в 2024 году в почтовых отделениях начнется с 3 января 2024 года по установленному режиму работы отделений почтовой связи. Тем, кто получает выплаты через кредитные учреждения, зачисление на счета будет осуществляться в январе 2024 года. Что касается выплаты Единого пособия, 28 декабря за декабрь будет перечислено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, получающим выплаты в кредитных организациях (это около 200 тысяч получателей). С 3 января 2024 года начнется выплата единого пособия через почтовые отделения (еще 4,5 тыс. получателей).