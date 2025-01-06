В преддверии Рождества Христова сотрудники МЧС СО провели в храмах и церквях региона профилактические мероприятия

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В преддверии Рождества Христова сотрудники МЧС СО проверили в храмах и церквях региона состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, обращая особое внимание на работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

С настоятелями, старостами и служащими объектов культа инспекторы провели инструктажи по мерам пожарной безопасности. Напомнили, что светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания, а жидкость для розжига лампад необходимо хранить в металлических шкафах в небьющейся емкости.

В домашних условиях также нельзя оставлять свечи без внимания и присмотра. Если уходите из дома или ложитесь спать - обязательно затушите все свечи.

Не ставьте их близко к предметам, которые легко могут загореться: шторам, книгам, особенно в тех местах, где возможен сквозняк.

Важно, чтобы подсвечник был соответствующим - прочным, надежным, из негорючего материала. Лучше всего использовать металлические или керамические подсвечники. Не надо в качестве подсвечников использовать "подручный материал" - бумажные или пластиковые подставки.

Подсвечник должен стоять ровно, не шататься, а свечи в нем должны хорошо держаться.

Тушить свечу нужно, когда от кончика фитиля до дна контейнера будет не менее 2 сантиметров.

Главное управление МЧС России по Самарской области контролирует безопасность праздничных мероприятий.

Фото: ГУ МЧС СО