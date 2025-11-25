В преддверии Международного дня инвалидов в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия

177

28 ноября 2025 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.

Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:

оказания мер социальной поддержки и медицинской помощи,

обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации,

установления группы инвалидности.

В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» и отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

по Самарской области.

Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно – справочной службы: (846) 242-00-00

(пн., вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 16.00.