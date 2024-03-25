В Правительстве Самарской области состоялся координационный совет по взаимодействию с Движением Первых

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Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодёжи при Губернаторе Самарской области. На встрече обсудили результаты работы Движения Первых в первой декаде 2024 года и планы на текущий год.

По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в работе совета принял участие федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев. Также участниками стали заместитель руководителя департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Ольга Негрова, министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев, начальник Дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Владимир Усов, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк, представители образовательных учреждений региона и руководители молодёжных объединений. В формате видеоконференцсвязи к совещанию подключились главы муниципальных образований Самарской области.

Началось заседание с минуты молчания: присутствующие почтили память погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Напомним, что страшная трагедия унесла жизни более сотни человек, в их числе дети.

Последнее заседание совета прошло в декабре 2023 года, в день открытия Многофункционального молодёжного центра с участием Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Как отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, Правительство Самарской области и лично Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет особое внимание развитию Движения Первых на территории региона.

«Нам важно сегодня на очередном заседании регионального координационного совета услышать основную информацию об актуальном статусе развития Движения Первых в Самарской области, обсудить текущие вопросы реализации деятельности Движения и понять, какая поддержка нужна», – подчеркнул Александр Борисович.

Министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев рассказал о развитии движения в регионе.

Руководитель профильного ведомства акцентировал внимание коллег на необходимости продолжения работы по открытию первичных отделений на базе тех учреждений, где активно занимаются дети и молодежь. Базовым лагерем движения стал загородный молодежный центр «Лесная сказка».

«Лесная сказка» по-настоящему стала основной площадкой для мероприятий движения. В 2023 году в загородном центре было проведено 10 выездов, участниками которых стали более 2000 человек. Среди них – и региональная профильная смена «Время Первых!», и выезды в рамках региональной школы актива «Кузница кадров», и Форум молодых педагогов «Первые. Наставники», и «Практическая академия» для студентов СПО», – поделился Сергей Бурцев.

В текущем году в загородном центре встретятся участники областного этапа военно-тактической игры «Зарница 2.0», пяти региональных профильных смен и других знаковых проектов.

Министр призвал глав муниципальных образований региона более ответственно подойти к открытию Центров Первых.

«Пространство должно стать точкой притяжения ребят, той самой площадкой, где они будут проводить время с пользой и удовольствием. А значит, определяясь с местом для Центра Первых, обратите внимание на его доступность, логистику, эстетичность и комфортность, – сказал министр. – Уверен, только слаженная работа позволит нам создать единое пространство возможностей для подрастающего поколения».

О планах и событиях этого года рассказала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области.

Продолжается реализация Всероссийской программы Движения Первых «Мы – граждане России». Ежемесячно проходят торжественные церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. В праздничной обстановке ребята получают свой первый паспорт из рук глав муниципальных образований Самарской области и других почетных гостей. С начала 2024 года было вручено более 800 документов и работа будет продолжена.

Еще одним значимым проектом для ребят выступает региональный этап «Российской школьной весны», на который ведется регистрация. В рамках отбора ребята снимают творческие видео, и уже совсем скоро команда профессиональных экспертов сформирует команду лучших участников, которые буду представлять Самарскую область на национальном финале в городе Ставрополь в конце апреля 2024 года.

Один из приоритетных проектов в рамках патриотического направления – военно-патриотическая игра «Зарница». Участниками игры могут стать обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций от 8 до 17 лет.

Продолжаются отправки делегаций Самарской области для участия в международной выставке-форуме «Россия».

«На текущий момент от Самарской области более 3 200 человек уже посетили Выставку, очередная делегация в количестве 150 человек уже сегодня отправится в путешествие на ВДНХ», – рассказала Кристина Гнатюк.

Ключевым событием Движения Первых в 2024 году станет Всероссийский молодёжный форум «iВолга», который уже по сложившейся традиции пройдёт в июле на Мастрюковской поляне. В этом году он объединит 2000 человек со всей России и станет площадкой для развития и самореализации школьников и студентов, а также родителей, вожатых и наставников.

Александр Борисович попросил оказать содействие по организации досуга для ребят из Белгородской области, которые прибыли в наш регион на временное размещение.

«Важно подготовить полезную содержательную программу, чтобы сделать пребывание ребят максимально комфортным», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области.

Движение Первых также примет активное участие в реализации мероприятий в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. В данный момент по всей области создаются родительские сообщества «Родные-Любимые» и проходят мероприятия, призванные сплотить детей и родителей. Об этом рассказала представитель родительского сообщества Татьяна Пользовская. Также Татьяна рассказала собравшимся, что ключевым событием станет Форум семейных сообществ «Родные-Любимые» в августе 2024 года.

О совместных проектах с Движением Первых рассказал начальник Дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Владимир Усов. В октябре Движение Первых и ОАО «РЖД» заключили соглашение о сотрудничестве и уже в прошлом году реализовали совместный проект – «Школа юного инженера транспорта». А этим летом проведут совместную спортивно-патриотическую смену для 168 ребят в детском оздоровительном лагере «Услада».

На заседании также присутствовали сами активисты – члены регионального Совета Первых – коллегиального самоуправляемого органа из числа участников-обучающихся из муниципалитетов региона. Цель Совета – дать возможность участникам влиять на развитие Движения, принимать активное участие в стратегическом планировании и продвигать свои инициативы.

Председатель регионального Совета Первых из Шенталинского района Артём Канаев рассказал собравшимся об инициативах и проектах, которые он и его коллеги реализовали на территории региона. Например, в Борском районе ребята, при поддержке наставников, организовали Школу финансовой грамотности, каждую пятницу делают тематические встречи, приглашая сотрудников банка. А в Волжском районе при участии ребят из Совета Первых в ближайшее время пройдёт большой районный фестиваль «Никто Кроме Нас». В планах на этот год у Совета создать короткометражный фильм о Самарской области с рассказами о родных местах, людях, которые живут на территории и о всех возможностях, которые есть у детей и молодёжи в регионе.

«Я очень горжусь тем, что являюсь членом регионального Совета Первых. У нас очень сильная творческая команда ребят, и я убежден, что мы вместе сможем реализовать много разных своих идей и станем примером для других ребят», – поделился Артём.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов поблагодарил Артёма за активную позицию и акцентировал внимание на необходимости тиражирования в других муниципалитетах наиболее успешных, зарекомендовавших себя практик.

В завершении мероприятия Ольга Негрова, заместитель руководителя департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», поблагодарила Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, Александра Фетисова, два профильных министерства – министерство молодёжной политики и министерство образования, сотрудников регионального отделения и членов Координационного совета за содействие и поддержку Движения Первых на всех уровнях.

«Я уверена, что общими усилиями мы сможем добиться еще больших успехов в развитии Движения Первых», - подчеркнула Ольга Негрова.