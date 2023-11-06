В Поволжье растет спрос на специалистов со средним специальным образованием

74

Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда в Приволжском федеральном округе и выяснили, как за год изменился спрос на специалистов со средним специальным образованием, какие условия им предлагают и в каких отраслях они наиболее востребованы.

За последний месяц в регионах Поволжья было открыто более 30 тысяч вакансий, в которых указана необходимость среднего профессионального образования. Их доля от всех вакансий в регионах округа составляет 12%, годом ранее она была чуть ниже — 10%. При этом чаще всего — в 73% вакансий — образование не требуется или не указано, а необходимость высшего образования указана в каждой пятой вакансии.

В топ-10 городов Поволжья по количеству таких вакансий вошли Нижний Новгород (8,7% от всех вакансий с указанием среднего специального образования в ПФО), Пермь (8,2%), Уфа (7,9%), Самара (7,8%), Казань (6,9%), Ижевск и Саратов (по 3,9%), Набережные Челны (3,8%), Киров (3,0%) и Тольятти (2,9%).

Больше всего вакансий с указанием требования среднего специального образования размещено в отрасли розничной торговли (каждое четвертое предложение о работе), финансовом секторе (7%), строительстве и проектировании (5%). Также в топ-10 отраслей вошли ИТ, медицина и фармацевтика, непищевые товары народного потребления, автомобильный бизнес, продукты питания, нефтегазовая и металлургическая отрасли.

Розничная торговля 26% Финансовый сектор 7% Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 5% Информационные технологии, системная интеграция, интернет 4% Медицина, фармацевтика, аптеки 4% Товары народного потребления (непищевые) 3% Автомобильный бизнес 3% Продукты питания 3% Нефть и газ 3% Металлургия, металлообработка 3%

В 65% таких вакансий требуется опыт работы от 1 до 3 лет, в каждой четвертой готовы принять специалиста без стажа, в каждой десятой необходим опыт работы от 3 до 6 лет. Три четверти вакансий предлагают соискателям работу на полный день, 16% — сменный график, 7% — вахтовый метод, 2% — удаленную работу.

Среднее специальное образование указано в 20% активных за последний месяц резюме жителей Поволжья, чаще всего они ищут работу водителя, администратора, менеджера по продажам или продавца-консультанта.