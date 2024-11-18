В Похвистнево, в здании бывшего дома детского творчества, открылась модельная библиотека

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На открытии 16 ноября присутствовали губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев, врио министра культуры Ирина Евгеньевна Калягина.

Библиотека находится в здании бывшего дома детского творчества на улице Лермонтова. В 2023 году здесь был проведён капитальный ремонт здания — проведена замена системы отопления, электропроводки, водоснабжения, отремонтировали фасад здания, стены и полы. Созданы комфортные условия, чтобы каждый чувствовал себя здесь комфортно.

Концепция открывшейся модельной детской библиотеки – «Библиотека детских историй». Деятельность библиотеки организована в двух функциональных пространствах для разных возрастов – «Моё детство» и «Наши истории».

Пространство «Моё детство» для самых юных читателей. Здесь созданы условия для знакомства с книгой как самостоятельно, так и совместно с родителями. Это пространство с мебелью ярких цветов, мягкими выдвижными пуфами, развивающими настольными играми, развивающими панелями, интерактивным столом, журналами и современными книгами. Для детей организована работа детских объединений, в том числе работа «Мультстудии».

Пространство «Наши истории» для читателей старшего школьного возраста. Оно оборудовано рабочими местами с доступом в Интернет, многофункциональным устройством для печати, телевизором, игровой консолью, VR-очками.

Модернизированная библиотека нового поколения «Библиотека детских историй» позволит юным читателям прикоснуться к истории, духовным ценностям, обогатить кругозор новой информацией, а также поделиться своим видением образа любимого города, принять участие в создании его летописи.

Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». В этом году в губернии будет открыто 5 модельных библиотек.

Фото: минкульт СО