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В Похвистнево полицейские и общественники провели велопробег в честь Дня государственного флага России

22 августа 2024 21:35
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В ходе мероприятия автоинспекторы разъяснили велосипедистам основные Правила дорожного движения при управлении велосипедом.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел Татьяной Лупцовой в рамках акции «Флаг России» провели велопробег по селу Подбельск Похвистневского района.

В ходе мероприятия автоинспекторы разъяснили велосипедистам основные Правила дорожного движения при управлении велосипедом.

А также напоминали ребятам о значении каждого цвета флага России: белый — мир и чистота, синий — вера и постоянство, красный — энергия, сила и кровь, которая была пролита за Отечество. «Свой исторический путь современный флаг России берёт со времён царствования Петра I. В последствии он несколько раз изменялся, но с 1991 года был возвращён и до сих пор является одним из государственных символов Российской Федерации».

Велопрогулка оставила множество положительных впечатлений.

 

Фото:   ГАИ СО

 

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