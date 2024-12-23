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В Перинатальном центре больницы Середавина прошла торжественная выписка тройни и двойни

23 декабря 2024 19:44
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Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, и сегодня они находятся дома в окружении близких.

Всего в этом году в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина врачи помогли появиться на свет 3 тройням и 149 двойням. Всего в центре родилось 5 310 малышей, среди которых 2 697 мальчиков и 2 613 девочек.

В семье Букиных родились 3 девочки - Варя, Александра и Алиса. Дети появились на свет немного раньше срока, их вес при рождении составлял 1510, 1720 и 900 граммов. Малыши около двух месяцев были под наблюдением врачей отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, где оказывают помощь детям, родившимся менее 2 кг.

Во второй семье на свет появились два сына - Тимофей и Матвей, отцом которых является ветеран СВО. Мальчики родились на 36-й неделе с одинаковым весом – 2530 граммов. Помимо сыновей, в их семье есть старшая дочь.

«Мы выражаем огромную благодарность нашим врачам за то, что они выполняют такую ответственную работу, и что помогли нам стать родителями замечательных детей», - отметили родители.

Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, и сегодня они находятся дома в окружении близких.

«Женщины с многоплодной беременностью относятся к высокой группе риска. Именно поэтому они получают помощь в нашем специализированном Перинатальном центре, где работает мультидисциплинарная команда специалистов и есть необходимое оборудование. Каждый случай уникален. Для нас важно, чтобы каждая семья осталась довольна нашей помощью и могла как можно скорее забрать домой своего ребёнка», - подчеркнула заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра Елена Тюрина.

Напомним, что 2024 год — был объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. Решением Губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области следующий год в Самарской области будет Годом многодетной семьи.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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