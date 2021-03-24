В Параде Победы в Самаре впервые будут представлены зенитные системы С-400 "Триумф"

39

В Параде Победы в Самаре, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые будут задействованы зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа.



Комплексы поступили на вооружение в декабре 2020 года, а 31 января 2021 года они стали на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.

Перевооружение позволило увеличить боевые возможности зенитного ракетного полка в 1,7 раза. Отличительной особенностью системы явилось увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения

Передача техники на вооружение и первый боевой пуск были проведены на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на поражать аэродинамические и баллистические цели.



Также для участия в параде из Оренбургской области в Самару ранее были привезены четыре танка Т-72Б3, две пусковые и две транспортно-заряжающие машины оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", а также боевые машины пехоты БМП-2М, самоходные артиллерийские гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган" и другая техника.



В День Победы в парадном строю ещё будут представлены бронированные автомобили «Тигр-СпН», бронетранспортеры БТР-82А, пикапы УАЗ "Патриот", реактивные системы залпового огня БМ-21 «Торнадо-Г». Всего зрители смогут увидеть свыше 60 единиц военной техники.



При подготовке к проведению парада спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба ЦВО

