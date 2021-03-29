В общественном транспорте Самары продолжается контроль за соблюдением масочного режима

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Среди сотрудников городского Департамента транспорта и предприятий транспортной отрасли Самары продолжается прививочная кампания. К настоящему времени вакцинацию против коронавируса на добровольной основе, бесплатно прошли 252 человека.

Наличие прививки не освобождает ни кондукторов с водителями, ни пассажиров от использования средств индивидуальной защиты при нахождении в общественном транспорте, впрочем, как и в других общественных местах. Маски по-прежнему обязательны, поскольку остается вероятность того, что любой человек может оказаться переносчиком вируса.

Для минимизации рисков на маршрутах продолжаются комиссионные проверки: следят за реализацией противоэпидемических мер. Так, сегодня рейды начались с перекрестка Московского шоссе и улицы Революционной.

«Контроль организован в максимально интенсивном режиме. Ежедневно охватываются все виды городского пассажирского транспорта и все временные промежутки – с утра и до вечера. Поручения штаба по борьбе с коронавирусом мобильными бригадами выполняются в полном объеме. Только за последнюю неделю в отношении нарушителей масочного режима составлено 17 новых протоколов», - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Дисциплина экипажей в подвижном составе тоже является предметом пристального внимания контрольно-ревизионных служб.

«Служебная проверка организуется, даже если водитель либо кондуктор спустили маску на подбородок. Мы выявляем это не только в рейдах, но и посредством сообщений на «горячую линию» или в соцсетях. Нет незнания сотрудниками требований – есть отдельные случаи недисциплинированности и несознательности. Средства защиты органов дыхания перед рейсом мы выдаем. Инструктажи перед сменами продолжаются уже на протяжении 11 месяцев – столько же согласно Постановлению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова действует масочный режим. Кроме того, весь подвижной состав проходит мойку и санобработку. Для этого сформированы 5 бригад по 2 человека в каждой. График выполнения работ – круглосуточный. Применяются средства, одобренные Роспотребнадзором», - пояснила представитель компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

В ближайшее время в предприятиях транспортной отрасли меры по наведению чистоты и предотвращению распространения коронавируса и других сезонных ОРВИ будут усилены. С 1 апреля начнется городской месячник по благоустройству, в ходе которого, в том числе, предстоит после зимы досконально привести в порядок подвижной состав общественного транспорта. После еще более тщательной и частой уборки, согласно регламенту, продолжатся и дезинфекционные мероприятия. В ходе подготовки к месячнику чистящие, хлосодержащие средства предприятиями закуплены в необходимых объемах. Качество и периодичность выполнения и этих задач будет под непрерывным контролем, сообщает горадминистрация.

Фото: горадминистрация