По статистике Всероссийской системы защиты питомцев Pet911.ru, Самарская область стабильно входит в число регионов с высоким числом потерянных животных в праздничный период.



В новогодние каникулы 2024–2025 года в Самарской области было зафиксировано 120 пропавших питомцев — 79 собак и 41 кошка. По всей России за этот период потерялось 6 740 животных. Прогноз на предстоящий сезон неутешителен: ожидается рост на 7%, что составит более 7 200 животных по стране.



Главная причина массовых побегов — фейерверки и петарды, вызывающие у животных панику. Эти данные собраны крупнейшим в России сервисом по поиску питомцев, который ежедневно обрабатывает более 500 объявлений и объединяет 500 000 волонтёров, сообщает Всероссийская система защиты животных Pet911.

