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В ночь на 14 января в Самарской области ударят морозы до -30 градусов. Подробности рассказали в Приволжском УГМС.

Днем 13 января на улице будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут -18…-23°C. Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на воскресенье, 14 января, будет также облачно с прояснениями, но снег прекратится. Ветер сохранит направление, станет тише. А вот столбики термометров опустятся до -20…-25°C, местами и до -30°C. Днем потеплеет до -15…-20 градусов и выглянет солнце.

Синоптики отметили, что в течение недели перед праздником ожидается переменчивая погода. Сильный мороз будет чередоваться с небольшим потеплением, а к концу недели прогнозируется снег и усиление ветра, пишет Сова.