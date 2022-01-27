В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами

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В Нефтегорске на стадионе «Нефтяник» прошел товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками полициии и студентами Нефтегорского государственного техникума. Мероприятие прошло при поддержке Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.



Соперники уже не первый раз встречаются на футбольном поле, и эта игра добавила интриги новому противостоянию. В предыдущем матче сотрудники полиции одержали победу с солидным преимуществом, и теперь намеревались закрепить успех, студенты же напротив – жаждали реванша.



И все же первым удача улыбнулась полицейским – после очередной атаки мяч влетел в сетку ворота студентов. А через несколько минут туда был отправлен и второй. В первом тайме болельщики голов больше не увидели, зато отметили отличную игру вратарей, которые выручали свои команды. Следующие пятнадцать минут, несмотря на мороз, выдались жаркими и щедрыми на голы. В итоге студенты техникума не только смогли сравнять счет, но и в упорной борьбе на последних минутах встречи забили победный мяч. Таким образом, соперники сравнялись по победам во встречах, а это значит, что самые интересные противостояния впереди.

Мероприятие завершилось награждением и фотографированием на память, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО