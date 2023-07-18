В  Музее имени Алабина состоится лекция «Белки в колесе: лекция об истории Загородного парка» 

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Официальное название самарского Загородного парка — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. После прогулки по Загородному, покормив белок и прокатившись на колесе обозрения, мы задаемся вопросами:



Как парк может быть одновременно центральным и загородным?



Что значит «Парк культуры и отдыха» и почему «культура» стоит впереди «отдыха»?



Почему имени Максима Горького?



Для ответа на эти и другие вопросы, мы углубимся в историю Загородного и узнаем, почему в день открытия 6 июля 1932 года руководитель строительства парка назвал его «временным»; что осталось от советской промышленной выставки 1930-х годов; где выступала самая популярная куйбышевская рок-группа 1980-х.



Спикер – Леонид Копылов, историк, автор сообщества «Старой Самары последний сон», сотрудник музея им. Алабина.



Мероприятие проходит в рамках выставки «Культуры и отдыха!».

Билет: 300 рублей. В стоимость входит посещение выставки.



Необходима предварительная запись: https://vk.cc/cpvMhB или по телефону: +7 (846) 333-64-23, сообщает пресс-сдуэба Музея им. Алабина.

Фото: пресс-сдуэба Музея им. Алабина