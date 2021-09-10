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Режиссер Григорий Илугдин пояснил, что его задачей было показать масштаб происходящего в России.
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В Москве состоялась премьера российского документального фильма о пандемии "Пока живы - будем жить"   

10 сентября 2021 21:55
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Режиссер Григорий Илугдин пояснил, что его задачей было показать масштаб происходящего в России.

Премьера российского документального фильма о пандемии "Пока живы - будем жить" режиссера Григория Илугдина, снимавшего его больше года в разных регионах России, с участием ведущих врачей, ученых, медработников, религиозных деятелей, ковидных пациентов и их родных состоялась в Центре документального кино, передает ТАСС.

Режиссер пояснил, что его задачей было показать масштаб происходящего в России. "Эта зараза затронула все аспекты жизни человека, политические аспекты, экономическое аспекты, затронула невероятно сложнейшие психологические моменты существования человека и его взаимоотношения с этим миром. Я думаю, что каждый из тех, кто будет смотреть картину, скажет: это ведь то же самое, что было со мной. Мы все едины в этом сражении, это несчастье должно всех людей объединить, а не разъединить", - рассказал режиссер.

Илугдин отметил, что он ставил себе задачу разобраться в происходящем. "Я понимал, что произошло нечто большое в нашей жизни. Что-то, что не может не повлиять на смыслы нашей жизни. Я понимал, что все меняется. И была основная задача - попытаться понять, что же именно с нами произошло и происходит до сегодняшнего дня. Я честно предполагал, что вся эта история закончится гораздо быстрее, но, судя по всему, она не заканчивается", - пояснил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Съемки проходили в течение года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Норильске, Сочи. По словам автора фильма, пандемия отчетливо показала, что спастись от нее совершенно невозможно ни на юге, ни на севере.

Одним из главных посылов своей картины для зрителя Илугдин назвал понимание того, что "мы должны что-то делать в своей жизни, чтобы сберечь себя и родных". Кроме того, автор надеется, что фильм станет тем самым документом, который зафиксирует все то, что происходило во время пандемии в эмоциональном, моральном, историческом плане.

С 10 сентября фильм доступен зрителям платформы IVI.

 

Фото:   pixabay

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