В Москве самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации «Спортивная семья» премии «Семья Защитников Отечества»

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В Детском музыкальном театре юного актера 3 декабря прошла торжественная церемония вручения премии «Семья Защитников Отечества». Ее организовал фонд «Защитники Отечества».

«В Год семьи, объявленный Президентом России, фонд «Защитники Отечества» реализует проект «Наша Семья – Наша Победа». Проект стартовал в годовщину фонда – 1 июня 2024 года. В течение шести месяцев филиалы фонда в своих аккаунтах, на ТВ и в региональных СМИ рассказывали о семьях героев СВО, которые из поколения в поколение являются примером силы духа, любви к Родине и отличаются активной жизненной позицией. Сегодняшняя церемония подводит итоги проекта. Мы отмечаем семьи, где отвага и мужество являются образом жизни. Чествуем тех, кто продолжает военные династии и с гордостью хранит память о подвигах предков, занимается спортом и творчеством, ведет общественную работу, поддерживает ребят в зоне специальной военной операции. Хочу выразить благодарность всем, кто помогает нашим героям. Именно вы являетесь символом России – ее стойкости, самобытности, величия», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В конкурсном отборе приняли участие семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны. Премию вручили в 10 номинациях: «Защита Отечества – дело семейное», «Военная династия», «Памяти сына-героя», «Спортивная семья», «Семья талантов», «Любовь к Родине – дело жизни», «Спасая жизни», «Семейная история о любви», «Семья добродетелей» и «Наследники Великой Победы».

В церемонии награждения премии участвовали председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Сергей Макаров; генеральный директор Ассамблеи народов России Герой России Александр Даркович; депутат Госдумы РФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева; президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков; первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Герой России Вячеслав Бочаров; член Наблюдательного совета фонда Герой Советского Союза отец Киприан и другие.

В номинации «Спортивная семья» победила семья Худошиных из Самары. Глава семьи — Дмитрий Андреевич – ветеран СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Награжден Орденом Мужества, медалью «За воинскую доблесть» 2 степени, медалью «За боевые отличия» и благодарностью от Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина. Женат, воспитывает двух детишек. Работает в Самарском филиале фонда прикомандированным сотрудником от военного комиссариата.

После получения военной травмы, при поддержке филиала фонда, нашел в себе силы вернуться к активной жизни. Сегодня Дмитрий является участником команды по следж-хоккею, футболу, спортивному метанию ножа. Принимал участие во Всероссийском кубке Защитников Отечества в Уфе. Неоднократно завоевывал призовые места. Также занимается жимом штанги, пауэрлифтингом и плаванием. Имеет награды по всем видам спорта. Своим примером вовлекает бойцов с различными травмами в спорт.

Вся семья Худошиных занимается спортом. Супруга Лариса вместе с детьми активно поддерживают героя-отца на всех соревнованиях, часто ездят с ним в другие города.

Сегодня в Самарской области создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. Большое внимание уделяется социализации тем, кто вернулся из зоны проведения спецоперации, в том числе, через спорт. Регион стал одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО. Кроме того, в продолжение федеральной программы «Время героев» реализуется региональная – «Школа героев». Она создана по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.

Фото: Департамент информационной политики СО