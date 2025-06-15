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В Москве проснулись летучие мыши

15 июня 2025 18:24
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В Департаменте природопользования подчеркнули, что бояться их не стоит — эти зверьки не нападают на людей.

В Департаменте природопользования подчеркнули, что бояться их не стоит — эти зверьки не нападают на людей. Эти животные очень полезны: они помогают бороться с комарами и другими вредителями, охотясь на них в воздухе, пишет «Газета.Ru».

Летучие мыши часто устраиваются рядом с домами — на чердаках, балконах и в дуплах деревьев. 

Иногда из-за перепадов температуры летучие мыши могут случайно залетать в квартиры. В таких случаях рекомендуют закрывать двери, открыть окно и дать животному возможность улететь. Если мышь не выходит сама, ее можно аккуратно поймать тканью и выпустить на улицу или вызвать специалистов.
 

Фото:   freepik.com

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