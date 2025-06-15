В Москве проснулись летучие мыши

182

В Департаменте природопользования подчеркнули, что бояться их не стоит — эти зверьки не нападают на людей. Эти животные очень полезны: они помогают бороться с комарами и другими вредителями, охотясь на них в воздухе, пишет «Газета.Ru».



Летучие мыши часто устраиваются рядом с домами — на чердаках, балконах и в дуплах деревьев.



Иногда из-за перепадов температуры летучие мыши могут случайно залетать в квартиры. В таких случаях рекомендуют закрывать двери, открыть окно и дать животному возможность улететь. Если мышь не выходит сама, ее можно аккуратно поймать тканью и выпустить на улицу или вызвать специалистов.



Фото: freepik.com