В Москве побит температурный рекорд, державшийся с 1903 года

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В Москве побит рекорд тепла для 12 июля 122-летней давности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, рекорд относился к 1903 году, когда воздух в российской столице прогрелся до 34,5 градуса. А 12 июля 2025 года уже зафиксировано плюс 34,6.

"Это характеристика экстремальной погоды", – сказал Вильфанд ТАСС.

Ранее метеоролог сообщил, что в Москве сохранятся экстремально жаркие ночи, которые профессионалы называют "египетскими". В спальных районах города предстоящей ночью будет плюс 20, а в центре – плюс 23-26 из-за большого количества высотных зданий.

Он также отметил, что вода в Москве и области прогрелась до 25 градусов и выше. Это больше, чем на черноморских курортах.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра успокоил: с 13 июля температура воздуха начнет медленно понижаться, пишет Смотрим.