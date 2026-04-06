Камыш в Сызранском районе горел на площади 800 квадратных метров
Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы
Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан
Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва
Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!
В Минцифры признали сложность выявления VPN на iPhone

Минцифры направило крупнейшим российским интернет-компаниям методические рекомендации, указывающие на «существенное ограничение» возможностей выявления VPN на устройствах iPhone. Это связано с особенностями операционной системы iOS. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Выявление VPN на iPhone „существенно ограничено“. Рекомендации Минцифры направило крупнейшим российским интернет-компаниям», — приводит текст сообщения издание РБК.

Ранее Минцифры обратилось к владельцам крупнейших российских интернет-ресурсов с просьбой помочь в блокировке VPN. От компаний ждут ограничения доступа для пользователей и выявления новых способов обхода блокировок. 

