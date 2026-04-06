В Минцифры признали сложность выявления VPN на iPhone

Минцифры направило крупнейшим российским интернет-компаниям методические рекомендации, указывающие на «существенное ограничение» возможностей выявления VPN на устройствах iPhone. Это связано с особенностями операционной системы iOS. Об этом говорится в соответствующем документе.

Ранее Минцифры обратилось к владельцам крупнейших российских интернет-ресурсов с просьбой помочь в блокировке VPN. От компаний ждут ограничения доступа для пользователей и выявления новых способов обхода блокировок.