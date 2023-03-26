В  Куйбышевском районе Самары открыли монумент внутренним войскам МВД России

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В преддверии Дня внутренних войск МВД России, а с недавних пор - Дня национальной Гвардии Российской Федерации, в Куйбышевском районе открыли монумент внутренним войскам МВД России. Монумент установлен в сквере Ветеранов.

Мероприятие прошло при участии ветеранов внутренних войск МВД России, действующих сотрудников Росгвардии, военнослужащих вооруженных сил Российской Федераци, а также сотрудников Министерства внутренних дел и добровольцев, главы Куйбышевского внутригородского района Алексея Коробкова.

Фото: администрация Самары