В КРЦ "Звезда" в Самаре выбрали самых веселых и находчивых среди работающей молодежи

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Финал областной лиги КВН (6+) среди трудовой молодежи состоялся в субботу, 9 декабря, в культурно-развлекательном центре "Звезда" в Самаре. За победу боролись пять команд.

Сезон лиги трудовой молодежи прошел при поддержке областного правительства и региональной федерации профсоюзов. В творческом соревновании участвовали представители разных профессий, а также бойцы студотрядов.

На последнем этапе выступили коллективы "Уголок чудес", "Градусы", "ЗАВОДные барышни", "В отряде" и "Коллаборадские жуки". Они демонстрировали чувство юмора в трех конкурсах: приветствие, биатлон и музыкальный.

Чемпионом лиги стала команда "Уголок чудес", представляющая самарское отделение профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, сообщает СОВА.

Фото: СОВА