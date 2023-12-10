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В КРЦ "Звезда" в Самаре выбрали самых веселых и находчивых среди работающей молодежи

10 декабря 2023 17:13
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Чемпионом лиги стала команда "Уголок чудес", представляющая самарское отделение профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.

Финал областной лиги КВН (6+) среди трудовой молодежи состоялся в субботу, 9 декабря, в культурно-развлекательном центре "Звезда" в Самаре. За победу боролись пять команд.

 Сезон лиги трудовой молодежи прошел при поддержке областного правительства и региональной федерации профсоюзов. В творческом соревновании участвовали представители разных профессий, а также бойцы студотрядов.

На последнем этапе выступили коллективы "Уголок чудес", "Градусы", "ЗАВОДные барышни", "В отряде" и "Коллаборадские жуки". Они демонстрировали чувство юмора в трех конкурсах: приветствие, биатлон и музыкальный.

Чемпионом лиги стала команда "Уголок чудес", представляющая самарское отделение профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, сообщает СОВА.

 

Фото: СОВА

Теги: Мероприятия Самара

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