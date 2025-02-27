В КРЦ «Звезда» пройдет фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»

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4 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора - фестиваль-открытие второго сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». На отборочный фестиваль подали заявки более 60 команд из 30 городов России, а также Республик Беларусь и Казахстан. Участники продемонстрируют свое мастерство в борьбе за путевки в сезон лиги.

Игры лиги проходят при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара.

Зрителей фестиваля ждет вечер искрометных шуток и незабываемых выступлений. Ведущий фестиваля – Александр Волохов, актер, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «СОК».

«Движение «Самарский КВН», организуя игры Центральной лиги «Самара», способствует развитию межрегионального взаимодействия. По итогам фестиваля команд КВН в Сочи в этом году выпускники первого сезона нашей лиги были приглашены в одни из главных лиг клуба: Премьер-лигу, телевизионные Международную и Первую лиги. Это доказывает, что Центральная лига «Самара» подтверждает свой статус кузницы кадров для большого КВН, а в Самаре движение КВН развивается на высоком уровне», - отметил заслуженный работник культуры Самарской области, руководитель Движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

В 2024 году на юбилейном Международном фестивале команд КВН лиге «Самара», которая работает на территории региона много лет, присвоен статус Центральной лиги МС КВН. Центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг МС КВН. Попадание команды в Центральную лигу является признанием заслуг команды и ее уровня.