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В Красноярском районе правоохранители выявили 12 административных правонарушений в сфере миграции

9 июня 2024 14:45
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В Самарской области проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2024».

В целях выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, ликвидации каналов их незаконной легализации, а также стабилизации миграционной ситуации на территории Самарской области проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2024».

Так, сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального главка в ходе рейда в Красноярском районе проведены проверочные мероприятия на территории строящегося логистического центра, по результатам которых составлено 4 протокола об административных правонарушениях по ст. 18.10 КоАП РФ.

Кроме того, выявлено 3 иностранных граждан, уклонившихся от своевременного выезда за пределы РФ и 5, осуществляющих трудовую деятельность без уведомления УВМ ГУ МВД России по Самарской области о заключении трудового договора с их работодателем.

Сотрудники Управления по вопросам миграции обращают внимание, что осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином на территории Российской Федерации, без действующих разрешительных документов на работу, является незаконными.

Полицейские напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-слжба Г МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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