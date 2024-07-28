В Кировской области состоялся мировой чемпионат по огуречному хрусту

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В Кировской области в субботу, 27 июля, состоялся мировой чемпионат по огуречному хрусту. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Мероприятие проходит в селе Истобенск.

Участники при техническом контроле должны «громко» откусить истобенский огурец, а звук считывают специальным измерительным микрофоном.

В чемпионате участвуют более десяти стран, среди них Бангладеш, Гаити, Гана, Египет, Индия, Китай, Россия, Сенегал, Сирия, Судан, Таджикистан и Узбекистан, уточняет пресс-служба правительства Кировской области.

Всего в финал выйдут 16 участников.

Фото: freepik.com