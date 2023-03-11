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В Историческом парке Самары сегодня прошел настоящий праздник весны

11 марта 2023 20:23
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День начался с изучения самой очаровательной части истории на экскурсии «Жизнь женщины: от княгини до императрицы».

День начался с изучения самой очаровательной части истории на экскурсии «Жизнь женщины: от княгини до императрицы». Какая императрица считалась самой модной дамой своего времени, так ли бесправны и бессловесны были женщины эпохи Ивана Грозного и о многом другом, об «иконах стиля», «русских феминистках», роковых и великих женщинах дореволюционной России узнали на экскурсии.

Те кто не попали на сегодняшнюю экскурсию, могут записаться на нее в другой день индивидуально или группой. Подробнее здесь.

Продолжением программы выходного дня стало выступление детских творческих коллективов - образцового хореографического коллектива «Маскарад» и образцовой вокальной студии «Лира».

Украсил праздник Танцевальный коллектив Армида. С их помощью зрители по-настоящему погрузились в атмосферу историко-бытовых танцев. На мастер-классе каждый смог выучить и станцевать «Французский вальс», «Польку шотландку» и «Регтайм», сообщает пресс-служба Исторического парка.

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка

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