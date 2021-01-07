В Хворостянском районе рождественские подарки для близких офицер полиции делает своими руками

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Старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хворостянскому району старший лейтенант полиции Елена Щербакова в свободное от службы время увлекается интересным видом прикладного искусства – так называемым свит дизайном. Она своими руками создает красивейшие композиции из элементов декорирования и конфет.

«Схем изготовления букетов из цветов огромное множество. Самым простым из вариантом, которые смогут получиться даже у новичка является свитфлористика (букеты из конфет). Выбирайте любимые искусственные цветы или создайте их сами, а в середину цветка поместите круглые конфеты - первый элемент готов. Дальше дело за гофрированной бумагой и красивой упаковкой наших вкусных цветов. Немного добавим блеска или маленького плюшевого мишку - и вашему букету нет равных!», - говорит Елена Викторовна.

Елене Щербаковой еще со школы нравилось заниматься творчеством и участвовать в различных кружках и конкурсах поделок. Со временем желание создавать своими руками только усилилось, к тому же сегодня есть множество полезных книг и рекомендаций по свит дизайну.

«Знаете, вдвойне приятнее дарить подарки близким и друзьям! Стараюсь к каждому празднику сделать своими руками что-то необычное. Можно вручить обыкновенную коробку конфет, а можно применить фантазию и создать оригинальную композицию, которая будет радовать глаз! Например, к Рождеству сделала своими руками подарки в форме часов (см фото). На это у меня ушло совсем немного времени. Использовала конфеты, цветные картинки, горячий клей, картон, мишуру», - комментирует Елена Викторовна, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области