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В губернии завершились мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню
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В губернии завершились мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню

11 марта 2024 14:45
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Завершились акции «8 Марта – В каждый Дом» и «Цветы для автоледи», в раках которых полицейские и общественники подготовили приятные сюрпризы для женщин.

На территории Самарской области завершились ежегодные акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом» и «Цветы для автоледи», в раках которых сотрудники полиции и общественники подготовили приятные сюрпризы для жительниц региона.

Так, в Новокуйбышевском, Клявлинском, Пестравском, Похвистневском, Кинельском, Ставропольском, Большеглушицком, Красноармейском и Безенчукском районах сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел в рамках Всероссийской акции МВД «Цветы для автоледи» вручили весенние цветы автолюбительницам.

В Безенчукском и Челно-Вершинском районах представители совета Ветеранов навестили женщин-ветеранов территориальных органов внутренних дел и поздравили их с праздником. Гости поблагодарили женщин за многолетнюю службу, помощь и поддержку в воспитании подрастающего поколения.

Также в рамках акции МВД «8 марта – В каждый дом» в Сергеевском, Большеглушицком, Похвистневском, Новокуйбышевском и Борском районах сотрудники полиции вместе с общественниками навестили женщин, мужья и дети которых находятся в длительных командировках, а также семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Женщин поздравили с наступающим праздником, вручили памятные подарки и цветы. Пожелали им душевного спокойствия, любви, красоты, счастья и весеннего настроения.

А в Тольятти юные жительницы получили свои первые паспорта. Полицейские совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе вручили девушкам главный документ гражданина России. Полицейские поздравили прекрасную половину населения с получением паспорта Российской Федерации, вручили подарки и весенние цветы, пожелав им счастья, здоровья, успехов в учебе и удачи в жизни, а также напомнили им, что быть законопослушным гражданином Российской Федерации - это почетно и достойно, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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