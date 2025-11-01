В губернии стартовала экологическая акция «БумБатл» в поддержку детей с ДЦП

204

Движение «Экосистема» запустило Всероссийскую акцию по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит во всех регионах России. В Самарской области она носит благотворительный характер — все средства, вырученные за собранную бумагу, пойдут на помощь детям. Акция стартовала 1 ноября и завершится 30 ноября. (0+)

Средства будут направлены в образовательный центр «Выше радуги» — развивающее пространство, которое уже более 8 лет помогает детям с диагнозом детского церебрального паралича. Сбор макулатуры осуществляется при поддержке волонтёрского проекта «Вторсырьё на благо».

К участию в Акции приглашаются детские сады, школы, колледжи, вузы, предприятия и все жители региона. В Самаре приём макулатуры ведётся в трёх эконцентрах, расположенных по адресам:

• ул. 22-го Партсъезда, 40а;

• 7-я Просека, 90;

• ул. Мичурина, 9.

Информация о режиме работы пунктов сбора, перечень вторсырья и правила его подготовки и сортировки размещены в официальной группе проекта «Вторсырьё на благо» во ВКонтакте: vk.com/rsbor_samara

Для жителей Тольятти пункт сбора организован общественным экологическим движением «Широко шагая» в модельной библиотеке «Для друзей» (ул. Голосова, 20). Сдать макулатуру можно 5 ноября с 9:00 до 20:00.

Акция «БумБатл» организуется Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В 2025 году акция проводится в шестой раз. В прошлом году в ней приняли участие рекордные 2,5 миллиона человек по всей стране.

Фото: Некоммерческий волонтёрский проект «Вторсырьё на благо»