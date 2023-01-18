В губернии продолжается Всероссийская акция «Студенческий десант»

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В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» студенты одного из тольяттинских колледжей посетили Управление МВД Тольятти. Заместитель начальника ОРЛС территориального ОВД подполковник полиции Марина Малышева подробно рассказала о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции. Затем ребятам была предоставлена возможность познакомиться с деятельностью различных служб и подразделений полиции.

Молодые сотрудники следственного управления рассказали студентам о личном выборе профессии и привели примеры из служебной деятельности. Побывав в дежурной части территориального органа, учащиеся узнали о работе подразделения, о количестве звонков, в среднем поступающих за сутки, с какими проблемами обращаются горожане чаще всего.

Сотрудники кинологического центра рассказали и показали, как нужно обращаться с питомцами и дрессировать их. Ребята активно задавали вопросы о том, как попасть на практику в кинологическое подразделение, по какому принципу отбирают собак на службу, какие породы больше подходят для такой работы. Представитель общественного совета при территориальном органе Николай Шахов рассказал о работе добровольной народной дружины, пригласил ребят вступить в ее ряды, а также выразил надежду, что после окончания обучения студенты пополнят ряды тольяттинской полиции.

А сотрудники ОМВД России по Кинель-Черкасскому району пригласили в гости студентов сельскохозяйственного техникума. Полицейские рассказали учащимся о работе различных подразделениях полиции и провели для них экскурсию по отделу. Председатель общественного совета при территориальном ОВД Сергей Отбеткин пожелал ребятам успешной учебы, призвал их ответственно относиться к своему будущему, не допускать правонарушений и занимать активную жизненную позицию.

Учащихся проинформировали об условиях трудоустройства и порядке поступления в учебные заведения системы МВД России, о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел В завершение мероприятия студенты приняли участие в правовой викторине, поблагодарили за интересную и достоверную информацию о работе полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО