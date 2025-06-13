В губернии были пошиты костюмы для Народного хора ветеранов труда учреждения культуры «Снежинка» г.о. Снежное ДНР

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При поддержке министерства культуры региона и администрации Кошкинского района в рамках сотрудничества между г.о. Снежное ДНР и Самарской области были пошиты костюмы для Народного хора ветеранов труда учреждения культуры «Снежинка».



«Выражаем огромную искреннюю благодарность за предоставленные сценические костюмы для наших артистов.

Отдельное спасибо кудесницам из швейной мастерской при районном Доме культуры с. Кошки Екатерине Оренбуровой и Анне Аль Хальхоли. Великолепная работа! Костюмы просто замечательные! Очень красивые и качественные! Огромное спасибо!

Новые костюмы - это всегда важное событие в коллективе. Благодарим всех, кто помог нашему Народному хору оставаться красивыми и нарядными»,- делится директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система «Снежинка» Соловьёва Инна Александровна.



Сегодня, в учреждении работают 14 клубных формирований с общей численностью 255 детей и взрослых. Участники творческих коллективов принимают активное участие в городских мероприятиях.

Фото: минкульт СО