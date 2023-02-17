В ГУ МВД СО состоялось заседание Президиума Общественного совета 

111

В Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось заседание Президиума Общественного совета под председательством Александра Шахова.

В начале встречи присутствующие поздравили заместителя председателя Общественного совета при региональном главке полиции, председателя областного Союза журналистов Ирину Цветкову, получившую из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Благодарственное письмо Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Также, общественники поздравили своих коллег - заместителя председателя Совета - генерального директора телекомпании «Лада Медиа» Ирину Денисову с журналистской наградой «Золотое перо губернии» в номинации «Телевидение» и Оксану Зубкову – директора медиахолдинга «Самарского областного вещательного агентства», телеканал «Губерния награжден как лучшее региональное СМИ по теме освещения специальной военной операции.

В ходе мероприятия озвучены итоги конкурса «Лучший Общественный совет-2022» среди общественных советов при территориальных ОВД Самарской области. По результатам работы за прошедший год жюри конкурса определили победителей в 4 группах.

В 1 группе:

В соответствии с положением регионального конкурса «Лучший Общественный совет-2022» принято решение не присуждать 3 место в данной группе.

2 место – Общественный совет при МУ МВД России «Сызранское»;

1 место- Общественный совет при У МВД России по г. Тольятти.

Во 2 группе:

3 место – Общественный совет при О МВД России по г. Жигулевску;

2 место – Общественный совет при О МВД России по г. Новокуйбышевску;

1 место – Общественный совет при МО МВД России «Похвистневский».

В 3 группе:

3 место – Общественный совет при О МВД России по Безенчукскому району;

2 место - Общественный совет при О МВД России по Ставропольскому району;

2 место – Общественный совет при О МВД России по Волжскому району;

1 место- Общественный совет при О МВД России по Приволжскому району.

В 4 группе:

3 место - Общественный совет при О МВД России по Большеглушицкому району;

2 место- Общественный совет при О МВД России по Елховскому району;

1 место - Общественный совет при О МВД России по Исаклинскому району.

Также в ходе заседания, Президиум принял решение о необходимости участия представителей Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и общественных советов при территориальных органах в отчетах участковых уполномоченных полиции перед населением.

Присутствие на отчётах перед населением представителей Совета позволяет лучше изучить особенности службы участковых в рамках общественного контроля, оценить доступность участкового для жителей обслуживаемой территории, владение оперативной обстановки, его доброжелательность и профессионализм.

С целью оказания практической и методической помощи общественным советам при территориальных ОВД, по согласованию с начальником ГУ МВД России по Самарской области Игорем Ивановым, представители Общественного совета при областном главке уже с этого месяца будут осуществлять кураторство за работой общественных советов при территориальных отделах полиции.

В завершение заседания Президиума заместитель председателя Общественного совета Ирина Цветкова озвучила итоги регионального журналистского конкурса «Общество и полиция – вместе легче», посвященного памяти Нины Суглоб, который проводится по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и Самарского областного отделения Союза журналистов России. Победители конкурса будут награждены на ближайшем заседании Общественного совета в марте 2023 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО