В ГУ МВД СО получили награды отличившиеся сотрудники органов внутренних дел

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В областном главке МВД состоялось награждение личного состава, посвящённое Дню образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России.



Сегодня, в день тридцатилетия со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России, в ГУ МВД России по Самарской области прошло торжественное награждение отличившихся сотрудников органов внутренних дел.



Начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Александр Винников вручил медали, благодарственные письма, почетные грамоты и поздравил с присвоением специальных званий.





Фото: ГУ МВД СО