В Госуслуги в тестовом режиме для регионов России хотят добавить искусственный интеллект

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Минцифры запустит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в региональные аналоги «Госуслуг». Речь идет о базах данных, которые предусматривают различные формы взаимодействия, например ГИС «Правосудие» и ФГИС «Зерно».

По итогам тестирования будет сформулирован перечень рисков, связанных с внедрением ИИ, а также рекомендации по обеспечению информационной безопасности. Особое внимание будет уделено тому, как системы противостоят атакам Prompt Injection, направленным на «отравление» информации.

Участие в тестировании подтвердили Республика Татарстан, Новосибирская и Сахалинская области.