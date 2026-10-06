В Госдуме рассказали о поэтапном повышении пенсий в 2027 году в России

Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут повышены в 2027 году в два этапа — 1 февраля и 1 апреля, а для граждан, работавших в 2026 году, дополнительный перерасчет произведут 1 августа. Об этом 6 октября сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Размер пересчитают с учетом фактического роста потребительских цен за 2026 год. Одновременно увеличатся стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия. Фиксированная выплата сохранит февральский размер, поэтому итоговая прибавка будет зависеть от числа накопленных пенсионных баллов», — пояснил парламентарий в беседе с ТАСС.

Говырин уточнил, что при перерасчете 1 августа для работавших пенсионеров Социальный фонд автоматически учтет страховые взносы за прошлый год, при этом максимальная прибавка будет ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. В этот же день скорректируют накопительные пенсии и срочные выплаты с учетом результатов инвестирования средств. Социальные и государственные пенсии увеличат один раз, 1 апреля, соразмерно росту общероссийского прожиточного минимума пенсионера, а для военных пенсионеров в проекте федерального бюджета заложено повышение выплат с 1 октября на 4%.

Депутат подчеркнул, что все запланированные индексации и перерасчеты будут проведены в автоматическом режиме, без необходимости подачи личных заявлений со стороны граждан.

«Если сумма после установленной даты не изменилась или вызывает вопросы, гражданскому пенсионеру следует запросить расчет в Социальном фонде, военному пенсионеру — в ведомстве, назначившем выплату», — резюмировал Говырин.