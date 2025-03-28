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В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в санаторий

28 марта 2025 12:10
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В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в санаторий

Бесплатно получить путевку в санаторий от государства могут некоторые категории граждан, в том числе ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны. Об этом 27 марта рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, пишут "Известия".

Депутат уточнила, что такие граждане раз в год до 1 октября могут выбрать форму получения набора социальных услуг либо в виде ежемесячной денежной выплаты, либо в натуральном виде, куда входят санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно.

«Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды», — сообщила Бессараб «РИА Новости».

Кроме того, по словам депутата, путевку также могут получить лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан. Также путевку могут члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий.

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