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В Госдуме предложили отменить шестидневку перед новогодними праздниками

12 ноября 2024 09:17
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В Госдуме предложили отменить шестидневку перед новогодними праздниками

В Государственной Думе выдвинули предложение об отмене шестидневной рабочей недели, предшествующей новогодним праздникам. Суббота 28 декабря должна стать выходным днем. С такой инициативой депутат Станислав Наумов обратился к заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Григоренко.

«Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например пищевая промышленность. <...> Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год!»., — передает Shot слова Наумова.

Депутаты предложили региональным органам власти определять 28 декабря 2024 года как нерабочий день на свое усмотрение. В настоящее время указанная дата является рабочим днем, пишет URA.RU.

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