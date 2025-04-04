В Госдуме предложили обязать владельцев собак сообщать об их пропаже уполномоченным органам

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Межфракционная группа депутатов Госдумы разработала новый законопроект, обязывающий владельцев зверей сообщать в «уполномоченные органы» о том, что их питомцы пропали.

Делать это необходимо в течение трех дней.

Документ размещен в базе данных парламента.

По мнению авторов законопроекта, он поможет уменьшить число бездомных животных, помочь в их поиске и идентификации, а также снизит нагрузки на контролирующие органы и социальную напряженность, пишет Обоз.инфо.

«В некоторых странах законодательно закреплены требования о совершении обязательных действий владельцами животных при их пропаже. Например, согласно актуальным правилам, действующим в Республике Беларусь, владельцы собак, кошек обязаны в трехдневный срок ставить в известность районный, городской исполнительный комитет, местную администрацию района в городе, а также ветеринарное учреждение», — аргументируют депутаты.