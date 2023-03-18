В Госдуме поддержали идею провести в интернаты и диспансеры круглосуточную систему видеонаблюдения

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила обеспечить интернаты для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме для защиты пациентов, собощает Сова.

Ее идею прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT.

Политолог считает, что любой поступок предполагает ответственность. А если недобросовестный работник диспансера срывается и издевается над беспомощными пациентами, то в таком случае дальше должно следовать наказание.

По его мнению, нужно непременно оснастить эти учреждения камерами видеонаблюдения. Орлов сообщил:

- Не думаю, что это потребует значительных бюджетных средств. В данном случае профилактика правонарушений особенно актуальна.