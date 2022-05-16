В голосовании за объекты благоустройства в Самарской области приняло участие уже более 240 тысяч жителей

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Самарская область вместе со всей страной принимает участие во Втором Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2023 году. Старт мероприятию был дан 15 апреля.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на федеральной платформе и продлится до 30 мая. За четыре недели голосования более 240 тысяч жителей Самарской губернии определились со своим выбором – какие территории они считают приоритетными для преображения.



В этом году для Всероссийского голосования в ходе предварительного опроса жителей определен список из 106 общественных территорий. В голосовании участвуют, как и в 2021 году, 10 городов губернии: Самара, Тольятти, Отрадный, Кинель, Новокуйбышевск, Сызрань, Октябрьск, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Кинель и Безенчукский район.

В 2021 году на выбор жителей были представлены 100 территорий, 52 из них были признаны победителями. Сейчас на этих территориях идут работы по благоустройству.



«За прошлый год два наших общественных пространства вошли в число лучших практик по благоустройству в стране, - отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Одно из них – территория рядом с Фабрикой-кухней в Самаре, где сделали «Сад баланса». Получилось современно! Сами жители голосовали за это пространство по программе «Формирование комфортной городской среды» и теперь проводят здесь время».



Для того чтобы как можно больше желающих смогли принять участие в планировании преобразований территорий, к работе подключены волонтерские штабы. В Самарской области зарегистрировано более 2800 волонтеров. Они рассказывают людям о вариантах благоустройства, отвечают на вопросы о проектах и помогают гражданам проголосовать на месте – через планшет волонтера.



Выразить свое мнение по определению территории для благоустройства в 2023 году может любой желающий в возрасте 14 лет и старше. Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно:

- на странице 63.gorodsreda.ru c использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

• через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.