В ГД готовят закон о борьбе с буллингом в школах

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Для борьбы с травлей в школах депутаты предлагают привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это следует из пояснительной записки к законопроекту против буллинга, с которой ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердил автор документа, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он уточнил, что законопроект направлен в федеральные органы власти для согласования, а внести его в Думу планируют до конца года.

Согласно пояснительной записке, законопроект даст определение понятию «травля». Под ней будут пониматься «не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица».

Если образовательная организация заметит признаки травли, она будет направлять информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая должна будет оценивать ситуацию. Если факт травли установят, то с ребенком-агрессором проведут «индивидуальную профилактическую работу».

Комиссия сможет дополнительно назначить несовершеннолетнему, а также его родителям «курс исправления». В разговоре с РБК Метелев уточнил, что такой курс может включать в себя как работу с психологом, так и участие в социальных волонтерских проектах.

«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения. Поэтому для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи. Комплекс этих мероприятий и есть исправительный курс», — пояснил депутат.

Важно, чтобы в этих мероприятиях участвовали родители.

Законопроект также дает органам управления в сфере образования возможность внедрять дополнительные программы и методики профилактики систематической травли. Эти программы позволят работать как с несовершеннолетними, склонными к травле, так и с жертвами буллинга, а также с их семьями.

Специалисты в целом положительно оценивают такой формат борьбы с травлей. По мнению детского и подросткового клинического психолога Ирины Тарановой, важно, если подросток будет знать, что есть орган, который будет на его стороне, защищать его права и интересы, так как родители не всегда знают о проблемах своих детей.

Детский психолог, член национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» Наталья Наумова считает, что все будет зависеть от того, как механизм реализуют на практике. Главное, отметила она, чтобы меры шли на помощь детям, а не на запугивание родителей и учителей.

В то же время Наумова считает необходимым больше времени уделять психологической поддержке и профилактике внутри школы.

По мнению Наумовой, стоит также уделять внимание психологической работе с учителями и родителями. По словам психолога, родители часто могут не признавать проблему или же советовать ребенку самостоятельно с ней разобраться: «Если мы видим, что родители попустительствуют или настраивают ребенка на месть, то нужно иметь возможность каким-то образом родителей тоже привлечь к работе с психологом».

Законопроект также включает меры по борьбе с кибербуллингом. Социальные сети должны будут выявлять и блокировать страницы пользователей и информацию, направленные на систематическую травлю других людей. Планируется ввести отдельное определение «травля в сети «Интернет» — систематические, массовые умышленные действия, направленные на унижение чести и достоинства пользователя социальной сети, в том числе оскорбления, а также распространение заведомо ложной информации».

Наумова отмечает, что травля в соцсетях — очень распространенное явление и хуже всего, когда она становится продолжением буллинга в школе.

«Сейчас, к сожалению, у многих детей есть ощущение безнаказанности. Будет правильно, если дети, которые буллят других даже в соцсетях, будут понимать, что это наказуемо. Несколько таких громких дел, когда дети после буллинга другого человека столкнулись с серьезными последствиями, могут стать показательным примером для других», — считает психолог Таранова.