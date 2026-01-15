в ФНПР рассказали, что можно не выходить на работу в непогоду

Сотрудники имеют право не выходить на работу во время снежных бурь, пожаров, землетрясений, предварительно уведомив об этом работодателя, рассказал РИА Новости главный технический инспектор труда федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.

"Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения, такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу... Необходимо в первую очередь поставить в известность работодателя о сложившейся ситуации", - сказал Безюков.

По его словам, работник может подтвердить наличие неблагоприятной, опасной или чрезвычайной ситуации с помощью информации от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций города, а также публикаций в СМИ.

"Конечно, не все работодатели согласны с такой позицией, кроме того, трудовое законодательство не даёт чёткого определения понятия "уважительной причины" для отсутствия на рабочем месте, но тем не менее суды, вплоть до Верховного суда, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул", - заключил Безюков.

Ранее Россию накрыла волна непогоды. Так, в Сочи в предновогодние дни выпало порядка 20-30 миллиметров осадков, а 11 января в Ялте было зафиксировано 27 миллиметров осадков. В московском регионе 12 января выпало 20% месячной нормы осадков. Также снегопады с перерывами ожидаются в течение всей недели на Кубани, сугробы в степной части вырастут до 10-12 сантиметров. А на Камчатке снежный буран продолжится до конца рабочей недели, погода наладится только к выходным.