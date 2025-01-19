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В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель

19 января 2025 10:57
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В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель

Крещение Господне или Богоявление православные христиане отмечают 19 января. Это один из самых важных церковных праздников, поэтому во всех храмах пройдут праздничные богослужения, традиционно будут работать и купели – «иордани».

Уже сегодня 18 января вечером, в Крещенский Сочельник, самарцы и жители области отправились к водоемам, чтобы совершить обряд омовения. В этом году на водоемах области организована 61 купель. Часть из них находится на территории храмов.

В Самаре, по традиции, купель оборудована на реке Волга в районе Полевого спуска. Здесь для желающих окунуться подготовлены теплые раздевалки. Беспрерывное дежурство в целях обеспечения безопасности граждан будут обеспечивать сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области, инспекторы ГИМС, спасатели городского поисково-спасательного отряда, усиленные патрули полиции, медики. Еще 3 места проведения обряда расположены при храмах.

В преддверии светлого праздника Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гостям и жителям региона о мерах безопасности при проведении обряда омовения в купелях открытых водоемов.

 Рекомендуется соблюдать следующие правила:

• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

• к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.

• проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой.

• окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; Не ныряйте в прорубь, особенно вперед головой.

• не следует находиться в проруби более 2 минут во избежание общего переохлаждения организма.

• для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения после выхода из проруби необходимо выпить горячий чай, лучше всего травяной, ягодный или фруктовый из предварительно подготовленного термоса.

Запрещается:

• купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

• купание детей без присмотра родителей или взрослых;

 • нырять в воду непосредственно со льда;

 • загрязнять и засорять купель;

 • распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек.

Теги: Акценты В центре внимания

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