В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель

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Крещение Господне или Богоявление православные христиане отмечают 19 января. Это один из самых важных церковных праздников, поэтому во всех храмах пройдут праздничные богослужения, традиционно будут работать и купели – «иордани».

Уже сегодня 18 января вечером, в Крещенский Сочельник, самарцы и жители области отправились к водоемам, чтобы совершить обряд омовения. В этом году на водоемах области организована 61 купель. Часть из них находится на территории храмов.

В Самаре, по традиции, купель оборудована на реке Волга в районе Полевого спуска. Здесь для желающих окунуться подготовлены теплые раздевалки. Беспрерывное дежурство в целях обеспечения безопасности граждан будут обеспечивать сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области, инспекторы ГИМС, спасатели городского поисково-спасательного отряда, усиленные патрули полиции, медики. Еще 3 места проведения обряда расположены при храмах.

В преддверии светлого праздника Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гостям и жителям региона о мерах безопасности при проведении обряда омовения в купелях открытых водоемов.

Рекомендуется соблюдать следующие правила:

• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

• к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.

• проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой.

• окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; Не ныряйте в прорубь, особенно вперед головой.

• не следует находиться в проруби более 2 минут во избежание общего переохлаждения организма.

• для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения после выхода из проруби необходимо выпить горячий чай, лучше всего травяной, ягодный или фруктовый из предварительно подготовленного термоса.

Запрещается:

• купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

• купание детей без присмотра родителей или взрослых;

• нырять в воду непосредственно со льда;

• загрязнять и засорять купель;

• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек.