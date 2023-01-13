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Для большинства это прекрасный повод отметить любимый праздник во второй раз.
В Этнопарке дружбы народов состоится праздничная программа «Старый новый год»
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В Этнопарке дружбы народов состоится праздничная программа «Старый новый год»

13 января 2023 18:38
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Для большинства это прекрасный повод отметить любимый праздник во второй раз.

14 января 2023 года с 10.00 до 17.00 на территории Этнопарка дружбы народов состоится праздничная программа «Старый новый год».

Старый Новый год – праздник с традициями старых времен. Для большинства это прекрасный повод отметить любимый праздник во второй раз. Старый Новый год позволяет заглянуть в глубь веков и увидеть, чем жили, дышали, о чем мечтали и во что верили наши предки.

В программе празднования старого Нового года в Этнопарке:

с 10:00 до 17:00

Экскурсии в национальных подворьях

Конкурс на лучшую снежную скульптуру

Конкурс рисунков на снегу

Угощение горячим чаем

с 12:00 до 16:00

Семейный квест «Город мастеров»:

Мастер-класс по росписи по дереву

Мастер-класс по созданию рождественской звезды

Мастер-класс по декоративной росписи гипсовых фигур (зайчики)

Мастер-класс по созданию новогодней объемной открытки

Мастер-класс по изготовлению свечей

Мастер-класс по созданию модульного оригами «Новогодний олень»

Мастер-класс по изготовлению народной обрядовой куклы-оберега

Мастер-класс по изготовлению декоративного магнита

Стоимость входного билета для посетителей в этот день составит:

— полный билет (для лиц старше 14 лет) — 400 рублей;

— льготный билет (для детей от 7 до 14 лет, пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей) — 300 рублей.

Дети до 6 лет, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы – бесплатно.

Также приобрести билет можно по Пушкинской карте на сайте этнопаркдружбынародов.рф

Добраться до ЭТНОПАРКА возможно на общественном транспорте (автобус №80 – от пл. Революции до остановки «Парк дружбы народов», автобус №5Д – от Губернского рынка до остановки «ул. Александра Солженицына»), электропоезде (станция «Парк дружбы народов»), автомобиле (маршрут в «Волгаре» по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до Этнопарка дружбы народов), сообщает пресс-служба Этнопарка.

 

Фото:   пресс-служба Этнопарка

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