В ДК в Утевке Дмитрию Азарову представили обновленный проект культурно-выставочного центра, посвященного иконописцу Григорию Журавлеву

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Во вторник, 29 ноября, состоялась рабочая поездка губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Нефтегорский, Алексеевский и Волжский районы региона. В селе Утевка Нефтегорского района вместе с земляками, а также депутатом Госдумы Александром Хинштейном он осмотрел сельский Дом культуры, где завершили капитальный ремонт. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года».

Село Утевка - административный центр самого крупного в районе сельского поселения, в состав которого входят четыре населенных пункта: села Утевка и Трофимовка, поселки Песчаный Дол и Каменный Дол. Дом культуры - место притяжения всех жителей, как молодежи, так и людей пожилого возраста. В здании ДК проходят занятия 40 творческих клубов и секций, одновременно здесь могут заниматься около 500 человек. Мероприятия, подготовленные коллективом дома культуры, ежегодно посещают более 45 тысяч жителей.

Здание утевского Дома культуры было построено еще в 1986 году и давно требовало обновления. Модернизировали ДК в этом году. Дмитрий Азаров проверил результаты работы подрядчиков. В ходе капремонта в Доме культуры обновили системы отопления, водоснабжения, электрики и канализации. Заменили окна, двери и провели отделочные работы. Был модернизирован и зрительный зал, там установили 300 новых комфортных кресел.

«Дом культуры сегодня преобразился и получил такой замечательный современный вид. Здесь могут заниматься и дети, и взрослые, каждый может найти себе досуг по интересам», - отметил руководитель управления культуры и молодежной политики администрации Нефтегорского района Андрей Булавин. Он рассказал, что в выборе цветового оформления ДК принимала участие и молодежь – им хотелось чего-то яркого. В результате стала яркой входная группа, фойе и холл-трансформер, где планируется проводить различные мероприятия. Также в ДК преобразились спортивный зал, библиотека, хореографический зал, музей и комнаты кружковых занятий.

«Мы приехали, чтобы посмотреть, как провели ремонт, узнать у вас - какие ваши впечатления, предложения, что ещё, может быть, надо сделать», - обратился губернатор к участникам народного ансамбля «Исток», репетирующего в ДК.

«Долго здесь не были, сегодня пришли первый раз – наслаждаемся! Все очень красиво в Доме культуры сделали, удобно тут, светло, ярко! Очень рады!» - ответили главе региона участницы ансамбля.

Ольга Сафронова, руководитель танцевального коллектива «Сказка», занятие которого проходило в новом Доме культуре, рассказала Дмитрию Азарову, что в секции занимаются более 50 детей из Утевки в возрасте с 6 до 17 лет. «В основном, изучаем танцы народов Поволжья. Тренировки идут три раза в неделю, мы очень рады заниматься в отремонтированном зале с зеркалами, теперь здесь совсем другая атмосфера», - поделилась впечатлениями она.

Обновленный спортивный зал также уже оценили жители – здесь можно заниматься футболом, баскетболом, волейболом. Глава региона пообщался с юными баскетболистами и тренерами. «То, что было, и то, что стало – «две большие разницы». Это классные условия для занятий наших юных спортсменов. Хотелось бы поблагодарить всех причастных за такой подарок в преддверии Нового года», - отметил исполняющий обязанности директора Нефтегорской детско-юношеской спортивной школы Кирилл Григорьев.

По словам одного из юных спортсменов, Кирилла Горбачева, раньше зал, разметка, кольца были старые, играть было неудобно. «Когда пришел в новый зал, было много эмоций. Мне очень нравятся новые кольца и мячи, я удивился, как все изменилось, как стало удобнее. Думаю, игра будет интересной и захватывающей», - рассказал он. У Кирилла есть и спортивные планы на будущее.

Глава региона рассказал юным спортсменам о Лиге губернатора по баскетболу 3х3, масштабном областном турнире, и предложил поучаствовать в этих соревнованиях. Подарком ребятам от Дмитрия Азарова стал комплект баскетбольных мячей.

На втором этаже ДК располагается выставочный зал, посвященный истории Нефтегорского района, села Утевка, его знаменитому уроженцу, писателю, ученому, краеведу Александру Малиновскому, а также легендарному иконописцу Григорию Журавлеву. Вопреки невозможному – у художника с рождения не было конечностей - он писал иконы, держа кисть и карандаш в зубах.

Дмитрий Азаров с Александром Хинштейном ознакомились с обновленным проектом культурно-выставочного центра Григория Журавлева, посвящённого истории района, села и творчеству легендарного иконописца. Помимо музейного комплекса, Глава региона предложил рассмотреть возможность ввести в регионе премию или конкурс имени Григория Журавлева, чтобы отмечать людей, которые несмотря на трудности и ограничения здоровья добиваются успехов.

Также на втором этаже ДК губернатор осмотрел библиотеку с читальным залом и зонами для творчества, детского досуга. На ее базе планируется открыть модельную библиотеку. Дмитрий Азаров передал в Дом культуры комплект книг, а также новый телевизор и ноутбук.

Также Глава региона проверил ход ремонтных работ в одном из самых известных православных храмов области — Храме Святой Троицы в Утевке, расписанном иконописцем Григорием Журавлевым. Несколько лет назад настоятель храма отец Анатолий попросил у губернатора помощи в реставрации. Дмитрий Азаров подключился к решению проблемы, в частности, привлек к восстановлению храма благотворителей, что позволило провести первоочередные работы. Сейчас работы по комплексному восстановлению и сохранению уникального объекта, посмотреть на который съезжаются люди со всей страны и стран ближнего зарубежья, продолжаются.

Фото: Андрей Савельев