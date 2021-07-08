В День семьи, любви и верности 135 пар губернии сыграли свадьбы

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Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности 135 пар решили оформить свои отношения. Так, 65 браков зарегистрировали в Самаре, свыше 40 – в Тольятти. Украшением событий этого дня стали букеты из ромашек – символа праздника.

Также в этот день в территориальных органах ЗАГС Самарской области поздравили многодетные семьи с рождением третьего и последующих детей – всего 26 семей.

Поздравили и юбиляров супружеской жизни, проживших в браке 50, 55, 60 и более лет – таких в регионе 77 семей.

По традиции этот день в Самарской области объявлен Днем без разводов. «Сотрудники управления ЗАГС региона обращаются к жителям с просьбой отложить в День семьи, любви и верности решение вопросов, связанных с государственной регистрацией расторжения брака. Семья – главная ценность в жизни каждого человека», - отмечает руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Фото из открытых источников