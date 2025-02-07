В День памяти сотрудников ГУ МВД СО, погибших при выполнении служебных обязанностей, в Самаре ограничат движение транспорта

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В связи с проведением Дня памяти сотрудников Главного Управления МВД России по Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей, 10 февраля 2025 года с 07:00 до 13:00 на территории города Самара будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Пионерской – от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина;

- по улице Куйбышева – от улицы Пионерской до улицы Комсомольской.



Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 20:00 9 февраля 2025 года до 13:00 10 февраля 2025 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.



Более подробно с временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях.



Ограничительные меры не распространяются на городской общественный транспорт и спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны.

Фото: администрация Самары