Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В Чапаевске женщина лишилась 400 тысяч рублей, попавшись на уловку телефонных аферистов

21 августа 2025 11:09
206
В одной из социальных сетей женщине пришло сообщение якобы от знакомой.

В Чапаевске полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества с использованием мессенджера. Потерпевшей стала 61-летняя местная жительница, которая лишилась 400 тысяч рублей, попавшись на уловку телефонных аферистов.

В одной из социальных сетей женщине пришло сообщение якобы от знакомой. Та сообщила, что проходит проверка по факту экстремистской деятельности и позже с ней свяжется «сотрудник безопасности».

На следующий день, женщине позвонил неизвестный, представившийся работником службы безопасности. Он убедил пенсионера, что для защиты от мошенников необходимо снять деньги со вклада и перевести их на «безопасный счёт».

Доверчивая женщина сняла с депозита 400 тысяч рублей и по указанию злоумышленника направилась к банкомату. Там она ввела полученный от "безопасника" пароль и перевела все деньги на неизвестный счёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Полицейские призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Мошенники

