В Чапаевске женщина лишилась 400 тысяч рублей, попавшись на уловку телефонных аферистов

В Чапаевске полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества с использованием мессенджера. Потерпевшей стала 61-летняя местная жительница, которая лишилась 400 тысяч рублей, попавшись на уловку телефонных аферистов.

В одной из социальных сетей женщине пришло сообщение якобы от знакомой. Та сообщила, что проходит проверка по факту экстремистской деятельности и позже с ней свяжется «сотрудник безопасности».

На следующий день, женщине позвонил неизвестный, представившийся работником службы безопасности. Он убедил пенсионера, что для защиты от мошенников необходимо снять деньги со вклада и перевести их на «безопасный счёт».

Доверчивая женщина сняла с депозита 400 тысяч рублей и по указанию злоумышленника направилась к банкомату. Там она ввела полученный от "безопасника" пароль и перевела все деньги на неизвестный счёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Полицейские призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО