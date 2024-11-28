В Чапаевске прошел крупномасштабный рейд по мигрантам, не вставших на воинский учет

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Военные следователи продолжают выявлять нелегальных мигрантов в Самаре.

Следователи военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону совместно с миграционной службой и при поддержке бойцов ОМОН в распределительном центре «OZON» в г. Чапаевск провели профилактический рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда выявлены и доставлены в военный комиссариат Самарской области 14 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, а также привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.